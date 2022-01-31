Sarı-kırmızılılar, Inaki Pena'nın transfer edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Muslera’nın yokluğunda kötü performans gösteren İsmail Çipe ve Fatih Öztürk’ün ardından Barcelona'nın B takımından genç kaleci Inaki Pena ile anlaşmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Pena'nın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Galatasaray’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Iñaki Peña'nın geçici transferi konusunda sezon sonuna dek anlaşma sağladı.





22 YAŞINDA

İspanya Valencia'nın güneyindeki Alicante kentinde 2 Mart 1999 tarihinde dünyaya gelen file bekçisi, doğduğu şehrin takımı Alicante FC'de futbol hayatına başladı. 2004-2009 yılları arasında burada gelişimini sürdüren Peña, 2009 yılında Villarreal'in altyapısına transfer oldu.

İspanyol kaleci buradaki başarılı performansı sonrasında ise 2012'de Barcelona Akademisi'ne alındı ve tüm alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2018 yılından bu yana Barcelona B takımının kalecisi olarak kariyerini sürdürdü. Bu sezon 3. lig kategorisinde 9 maçta kaleyi koruyan Peña, kalesinde 8 gol gördü.

Barcleona'nın gelecek vaat eden isimler arasında gördüğü 22 yaşındaki eldiven İspanya Milli Takımı'nın U16 ve U21 arasındaki tüm alt yaş kategorilerinde toplam 29 kez forma giydi.

Iñaki Peña'ya kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Inaki Pena'yı açıkladı VİDEO

OPSİYON YOK, MAAŞINI GALATASARAY ÖDEYECEK

Galatasaray'ın ardından Barcelona da 22 yaşındaki futbolcunun transferi için açıklama yaptı.

Barcelona'nın açıklamasında, "Inaki Pena sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı. Oyuncunun maaşını Türk kulübü öderken anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor." ifadeleri kullanıldı.