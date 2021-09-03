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- Galatasaray, İrfan Can Eğribayat'ın peşinde
Galatasaray, İrfan Can Eğribayat'ın peşinde
Yerli kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, İrfan Can Eğribayat için teklifini yaptı. Göztepe ile 2 milyon euroluk bir fiyat farkı olan sarı-kırmızılılar beklemeye geçti.
- Haber Merkezi
- 03.09.2021 - 09:34
Fernando Muslera'nın sezona formsuz başlaması ve 3 Türk oynatma zorunluluğu, Galatasaray'ı yerli kaleci arayışına itmişti.
Bu sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar Uruguaylı kaleciye hem alternatif hem de rakip olabilecek yerli bir kaleciyi listesine ekledi.
FİYAT FARKI 2 MİLYON EURO
Göztepe ile geçen sezon iyi bir performans sergileyen İrfan Can Eğribayat için İzmir ekibiyle temaslarını sıklaştıran Galatasaray ilk görüşmeden olumlu bir cevap alamadı.
23 yaşındaki file bekçisi için 4 milyon euro talep eden Göztepe'ye 2 milyon euro veren sarı-kırmızılılar beklemeye geçti.
İSTATİSTİKLERİ FENA DEĞİL
İrfan Can bu sezon 3 maçta 4 golü kalesinde görürken geçen sezon 35 maçta 48 gol yemiş ve 8 kez kalesini gole kapatmıştı.