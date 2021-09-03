Galatasaray, İrfan Can Eğribayat'ın peşinde

Yerli kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, İrfan Can Eğribayat için teklifini yaptı. Göztepe ile 2 milyon euroluk bir fiyat farkı olan sarı-kırmızılılar beklemeye geçti.

Fernando Muslera'nın sezona formsuz başlaması ve 3 Türk oynatma zorunluluğu, Galatasaray'ı yerli kaleci arayışına itmişti.

Bu sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar Uruguaylı kaleciye hem alternatif hem de rakip olabilecek yerli bir kaleciyi listesine ekledi.

FİYAT FARKI 2 MİLYON EURO

Göztepe ile geçen sezon iyi bir performans sergileyen İrfan Can Eğribayat için İzmir ekibiyle temaslarını sıklaştıran Galatasaray ilk görüşmeden olumlu bir cevap alamadı.

23 yaşındaki file bekçisi için 4 milyon euro talep eden Göztepe'ye 2 milyon euro veren sarı-kırmızılılar beklemeye geçti.

İSTATİSTİKLERİ FENA DEĞİL

İrfan Can bu sezon 3 maçta 4 golü kalesinde görürken geçen sezon 35 maçta 48 gol yemiş ve 8 kez kalesini gole kapatmıştı.