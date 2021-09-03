Euro
9.8788
0.29%
Dolar
8.3117
0.45%
Altın
484.89
0.69%
Borsa
1.479
0%
Bitcoin
407.204
-1.40%
EXEN Coin
24.63
-1.59%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Galatasaray, İrfan Can Eğribayat'ın peşinde

    Yerli kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, İrfan Can Eğribayat için teklifini yaptı. Göztepe ile 2 milyon euroluk bir fiyat farkı olan sarı-kırmızılılar beklemeye geçti.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray, İrfan Can Eğribayat'ın peşinde

    Fernando Muslera'nın sezona formsuz başlaması ve 3 Türk oynatma zorunluluğu, Galatasaray'ı yerli kaleci arayışına itmişti.

    Bu sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar Uruguaylı kaleciye hem alternatif hem de rakip olabilecek yerli bir kaleciyi listesine ekledi.

    Galatasaray, İrfan Can Eğribayat ın peşinde #1

    FİYAT FARKI 2 MİLYON EURO

    Göztepe ile geçen sezon iyi bir performans sergileyen İrfan Can Eğribayat için İzmir ekibiyle temaslarını sıklaştıran Galatasaray ilk görüşmeden olumlu bir cevap alamadı.

    23 yaşındaki file bekçisi için 4 milyon euro talep eden Göztepe'ye 2 milyon euro veren sarı-kırmızılılar beklemeye geçti.

    Galatasaray, İrfan Can Eğribayat ın peşinde #2

    İSTATİSTİKLERİ FENA DEĞİL

    İrfan Can bu sezon 3 maçta 4 golü kalesinde görürken geçen sezon 35 maçta 48 gol yemiş ve 8 kez kalesini gole kapatmıştı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir