Galatasaray, Issa Kabore'nin peşinde

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Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.

Yönetim, öncelikli hedefleri doğrultusunda kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor.

HEDEF SAĞ BEK TRANSFERİ

Galatasaray'da sağ bek bölgesinde uzun süredir Kaan Ayhan forma giyiyor.

Teknik direktör Okan Buruk, bazı karşılaşmalarda Barış Alper Yılmaz'a da savunmanın sağında görev veriyor. Yönetim bu mevkiye, genç ve dinamik bir takviye yapmayı planlıyor.

GALATASARAY, KİRALAMAK İSTİYOR

TRT Spor'un haberine göre; listenin ilk sırasında bonservisi Manchester City'de bulunan Issa Kabore var.

Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

SATIN ALMA OPSİYONUN OLMASI DA PLANLANIYOR

Burkina Fasolu futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alması planlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun maaşının tamamını karşılayarak bu transferi bedelsiz olarak gerçekleştirmek istiyor.

BENFICA'DA OYNUYOR

Sezonu Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da geçiren Kabore 7 maçta görev aldı.

Bu karşılaşmaların ikisine 11'de başlayan savunma oyuncusu, takımına gol veya asist katkısı veremedi.