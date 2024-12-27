Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe ve Beşiktaş, Nicola Zalewski'ye talip oldu

Haber Merkezi

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş, aynı futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

Ezeli rakiplerin transferdeki rotası ise İtalya oldu.

ZALEWSKI'NİN PEŞİNDELER

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; Serie A ekibi Roma'da forma giyen Nicola Zalewski'yi isteyen iki Süper Lig devi, devre arasında girişimlerini hızlandıracak.

ROMA, GÖNDERMEYE SICAK BAKIYOR

Haberde, Roma'nın oyuncuyla yollarını ayırmak istediği çünkü sezon sonunda sözleşmesinin biteceği belirtildi.

Zalewski'den bonservis elde etmek isteyen Roma, devre arası transfer döneminde oyuncuya ilgi gösteren kulüplerle görüşme sağlayacak ve transfer için kolaylık sağlayacak.

GALATASARAY İSTİYORDU

Sol kanat ve sol bek bölgelerinde görev alan Polonyalı futbolcu için geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın da ilgisi bulunuyordu.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

22 yaşındaki genç oyuncu bu sezon Roma'da tüm kulvarlarda 15 maça çıktı. 10 milyon euro piyasa değeri bulunan başarılı futbolcu, 1 asistlik katkı sağladı.