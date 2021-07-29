Galatasaray, Japhet Tanganga'yı istiyor

Savunma takviyesi yapması beklenen Galatasaray'ın, Tottenham'dan Japhet Tanganga için 1 yıllık kiralama yaptığı bilgisi İngiliz basınında yer aldı.

Transferde hareketli günler yaşaması beklenen Galatasaray için gündeme sürpriz bir stoper geldi.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Telegraph'tan Mike McGrath'ın verdiği bilgiye göre; Galatasaray'ın, Tottenham'ın 22 yaşındaki defans oyuncularından Japhet Tanganga'ya teklif yaptığı belirtildi.

Galatasaray'ın Tanganga için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken İngiliz ekibinin, kadrosunda düzenli oynatamadığı ve gelecek vadeden oyuncusunu sarı-kırmızılılara kiralama konusunda istekli olduğu vurgulandı.

TANGANGA'NIN KARİYERİ

Savunmanın ortasında ve sağ bekte oynayabilen Japhet Tanganga, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı veremeyen İngiliz oyuncu ayrıca ülkesinin U21 Milli takımında da yer alıyor.

Tottenham altyapısından yetişen genç oyuncu, 2019-2020 sezonunda A Takım'a yükselmişti.