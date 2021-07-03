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- Galatasaray Jens Larsen için Danimarka maçına scout gönderdi
Galatasaray Jens Larsen için Danimarka maçına scout gönderdi
- Haber Merkezi
- 03.07.2021 - 20:07
- Güncelleme : 03.07.2021 - 20:13
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek sezon kadrosuna takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, ihtiyacı olan mevkileri yeni transferlerle dolduracak.
Yedlin'in performansını beğenmeyen Fatih Terim, sağ bek için Danimarkalı Jens Stryger Larsen'ı radarına aldı.
Oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen sarı-kırmızılılar kulübüyle pazarlıklara başladı.
OYUNCUYU SCOUT EKİBİ İZLİYOR
EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı'yla boy gösteren oyuncuyu Galatasaray yakından izliyor.
Sarı-kırmızılıların scout ekibinden bir kişi oyuncuyu Çekya-Danimarka maçında yakından takip ediyor.
Galatasaray transferde Jens'in kulübü Udinese'nin istediği 4 milyon euroluk bonservis bedelini 2.5 milyon euroya indirmeye çalışıyor.
2022 yılında sözleşmesi sona erecek oyuncu bu sezon Udinese'den ayrılmak istiyor.