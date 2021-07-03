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    Galatasaray Jens Larsen için Danimarka maçına scout gönderdi

    Galatasaray Jens Larsen için Danimarka maçına scout gönderdi

    Galatasaray yakından ilgilendiği Danimarkalı oyuncu Jens Stryger Larsen için scout gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2021 - 20:07
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 20:13
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    Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek sezon kadrosuna takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, ihtiyacı olan mevkileri yeni transferlerle dolduracak.

    Yedlin'in performansını beğenmeyen Fatih Terim, sağ bek için Danimarkalı Jens Stryger Larsen'ı radarına aldı.

    Oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen sarı-kırmızılılar kulübüyle pazarlıklara başladı.

    Galatasaray Jens Larsen için Danimarka maçına scout gönderdi #1

    OYUNCUYU SCOUT EKİBİ İZLİYOR

    EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı'yla boy gösteren oyuncuyu Galatasaray yakından izliyor.

    Sarı-kırmızılıların scout ekibinden bir kişi oyuncuyu Çekya-Danimarka maçında yakından takip ediyor.

    Galatasaray transferde Jens'in kulübü Udinese'nin istediği 4 milyon euroluk bonservis bedelini 2.5 milyon euroya indirmeye çalışıyor.

    2022 yılında sözleşmesi sona erecek oyuncu bu sezon Udinese'den ayrılmak istiyor.

    Galatasaray Jens Larsen için Danimarka maçına scout gönderdi #2

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