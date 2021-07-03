Galatasaray Jens Larsen için Danimarka maçına scout gönderdi

Galatasaray yakından ilgilendiği Danimarkalı oyuncu Jens Stryger Larsen için scout gönderdi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek sezon kadrosuna takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, ihtiyacı olan mevkileri yeni transferlerle dolduracak.

Yedlin'in performansını beğenmeyen Fatih Terim, sağ bek için Danimarkalı Jens Stryger Larsen'ı radarına aldı.

Oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen sarı-kırmızılılar kulübüyle pazarlıklara başladı.

OYUNCUYU SCOUT EKİBİ İZLİYOR

EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı'yla boy gösteren oyuncuyu Galatasaray yakından izliyor.

Sarı-kırmızılıların scout ekibinden bir kişi oyuncuyu Çekya-Danimarka maçında yakından takip ediyor.

Galatasaray transferde Jens'in kulübü Udinese'nin istediği 4 milyon euroluk bonservis bedelini 2.5 milyon euroya indirmeye çalışıyor.

2022 yılında sözleşmesi sona erecek oyuncu bu sezon Udinese'den ayrılmak istiyor.