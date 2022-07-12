Galatasaray, Jerome Boateng transferini bitiriyor

Bu sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü savunmacı Jerome Boateng'in kulübüyle anlaşma sağladı. Son sözü teknik direktör Okan Buruk söyleyecek.

Galatasaray'da yönetim sessiz sedasız bir dünya yıldızını daha kadroya katıyor...

Sarı-kırmızılı idareciler, Marcao'nun alternatifini Fransa'da buldu. Cimbom, Jerome Boateng için Olympique Lyon ile bedelsiz kiralama için anlaşmaya vardı.

1.5 milyon euro alacak

Skorer'in haberine göre; Galatasaray'la Jerome Boateng arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu.

Sarı-kırmızlıların, bir yıllık sözleşme karşılığında futbolcuya da maç başı dahil toplamda 1 milyon 500 bin euro ödeyeceği belirtildi.

Buruk'un onayı bekleniyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un onay vermesi halinde Alman futbolcunun hemen imza atacağı kaydedildi.