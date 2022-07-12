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Galatasaray, Jerome Boateng transferini bitiriyor
Bu sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü savunmacı Jerome Boateng'in kulübüyle anlaşma sağladı. Son sözü teknik direktör Okan Buruk söyleyecek.
- 12.07.2022 - 13:09
- Güncelleme : 12.07.2022 - 13:32
Galatasaray'da yönetim sessiz sedasız bir dünya yıldızını daha kadroya katıyor...
Sarı-kırmızılı idareciler, Marcao'nun alternatifini Fransa'da buldu. Cimbom, Jerome Boateng için Olympique Lyon ile bedelsiz kiralama için anlaşmaya vardı.
1.5 milyon euro alacak
Skorer'in haberine göre; Galatasaray'la Jerome Boateng arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu.
Sarı-kırmızlıların, bir yıllık sözleşme karşılığında futbolcuya da maç başı dahil toplamda 1 milyon 500 bin euro ödeyeceği belirtildi.
Buruk'un onayı bekleniyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un onay vermesi halinde Alman futbolcunun hemen imza atacağı kaydedildi.