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Galatasaray Jesse Sekidika'yı kiralayacak

Galatasaray Jesse Sekidika'yı kiralayacak

Galatasaray yönetimi, üç Süper Lig ve bir 1. Lig takımından kiralama teklifi gelen Jesse Sekidika'yı yıl sonuna kadar kiralık olarak gönderme kararı aldı.