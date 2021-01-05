- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Galatasaray Jesse Sekidika'yı kiralayacak
Galatasaray Jesse Sekidika'yı kiralayacak
Galatasaray yönetimi, üç Süper Lig ve bir 1. Lig takımından kiralama teklifi gelen Jesse Sekidika'yı yıl sonuna kadar kiralık olarak gönderme kararı aldı.
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 15:06
- Güncelleme : 05.01.2021 - 15:55
Galatasaray'ın geçen yıl devre arasında Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'nın, beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle kiralanması gündeme geldi.
4 TAKIM İSTİYOR
Nijeryalı kanat için sarı-kırmızılı takımın kapısını, Süper Lig ekipleri BB Erzurumspor, Denizlispor ve Konyaspor'un yanı sıra TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor çaldı.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Galatasaray ile bu sezon sadece 2 lig maçına çıkan Sekidika sadece 46 dakika sahada kalırken, hem maç performansı hem de antrenman performansı yeterli bulunmadı.
Yönetimin, 24 yaşındaki futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.