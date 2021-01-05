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    Galatasaray Jesse Sekidika'yı kiralayacak

    Galatasaray Jesse Sekidika'yı kiralayacak

    Galatasaray yönetimi, üç Süper Lig ve bir 1. Lig takımından kiralama teklifi gelen Jesse Sekidika'yı yıl sonuna kadar kiralık olarak gönderme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 15:55
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    Galatasaray'ın geçen yıl devre arasında Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'nın, beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle kiralanması gündeme geldi.

    4 TAKIM İSTİYOR

    Nijeryalı kanat için sarı-kırmızılı takımın kapısını, Süper Lig ekipleri BB Erzurumspor, Denizlispor ve Konyaspor'un yanı sıra TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor çaldı.

    Galatasaray Jesse Sekidika yı kiralayacak #1

    BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

    Galatasaray ile bu sezon sadece 2 lig maçına çıkan Sekidika sadece 46 dakika sahada kalırken, hem maç performansı hem de antrenman performansı yeterli bulunmadı.

    Yönetimin, 24 yaşındaki futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

    Galatasaray Jesse Sekidika yı kiralayacak #2

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