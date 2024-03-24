Galatasaray, Jhon Arias'ın peşinde! Teklif yapıldı Brezilya ekibi Fluminense'de oynayan Jhon Arias'ın menajeri Fernando Diniz, Süper Lig lideri Galatasaray'ın hücum oyuncusuna teklif yaptığını açıkladı.

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Süper Lig'de sezonun bitmesine 8 hafta kala topladığı 81 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin iki puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da şimdiden kadro planlamasıyla ilgili çalışmalar başladı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde hücum bölgesinin her iki kanadında da oynayabilen Jhon Arias'ı renklerine bağlamak istediği ileri sürüldü.

Kariyerine Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense'de devam eden 26 yaşındaki oyuncunun menajeri transfer görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

"Galatasaray teklif yaptı"

AS gazetesine konuşan Fernando Diniz, Galatasaray ve Sevilla'nın oyuncu için teklifte bulunduğunu söyledi.

Rus ekibi Zenit'in Arias'la ilgilendiğini ancak oyuncusunun transfer olmak istemediğini belirten menajer, şu sözleri sarf etti:

Jhon ayrılmak isteseydi kulüp başkanı kalmak için onu ikna etmek zorundaydı. Galatasaray ve Sevilla teklif yaptı. Fransa ve İtalya'dan da oyuncuya ilgi var.

Piyasa değeri 10 milyon euro

2021 yılından bu yana Fluminense'nin formasını giyen Kolombiyalı futbolcu, Brezilya takımının formasıyla 153 resmi karşılaşmaya çıktı.

10 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, bu maçlarda 33 gol ve 35 asistle mücadele etti.