Galatasaray, Jimmy Durmaz'a kulüp arıyor

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Jimmy Durmaz, gözden çıkarıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, teklif gelmesi halinde oyuncu için bonservis bedeli de talep etmeyecek.

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Jimmy Durmaz ile yolların ayrılması için menajere haber gönderildi.

BONSERVİS DE İSTENMİYOR

Tecrübeli futbolcu için Süper Lig'den birkaç kulüple görüşmeler yapılırken, sarı-kırmızılıların herhangi bir bonservis talebinde bulunmayacağı belirtildi.

2022 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2022'ye kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 15 maçta 452 dakika süre aldı ve Türkiye Kupası'nda 1 asist yaptı.