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- Galatasaray, Jimmy Durmaz'a kulüp arıyor
Galatasaray, Jimmy Durmaz'a kulüp arıyor
Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Jimmy Durmaz, gözden çıkarıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, teklif gelmesi halinde oyuncu için bonservis bedeli de talep etmeyecek.
- Haber Merkezi
- 23.08.2020 - 13:14
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Jimmy Durmaz ile yolların ayrılması için menajere haber gönderildi.
BONSERVİS DE İSTENMİYOR
Tecrübeli futbolcu için Süper Lig'den birkaç kulüple görüşmeler yapılırken, sarı-kırmızılıların herhangi bir bonservis talebinde bulunmayacağı belirtildi.
2022 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
2022'ye kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 15 maçta 452 dakika süre aldı ve Türkiye Kupası'nda 1 asist yaptı.