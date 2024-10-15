Galatasaray, Jose Mourinho'nun liste başına teklif yapacak

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Diğer yandan ocakta kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, sürpriz bir isme kancayı taktı.
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Jose Mourinho'nun gözdesini kadroya katmak istiyor.
SAMARDZIC'İN PEŞİNDE
Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin hocasının sezon başında yönetime ismini verdiği ancak transferi gerçekleşmeyen Lazar Samardzic'in peşine düştü.
Galatasaray, yaz transfer döneminde Udinese'den Atalanta'ya kiralık giden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için çalışmalara başladı.
FENERBAHÇE'DEN ÖNCE TEKLİF YAPILACAK
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin yeniden devreye girme ihtimaline karşı Sırp yıldız transferinde bir an önce aksiyon almak istiyor.
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