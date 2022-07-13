Petrol
100.54
1.06%
Euro
17.5155
0.73%
Dolar
17.4203
0.61%
Altın
967.08
0.77%
Borsa
2416
-0.75%
Bitcoin
347.142
-0.30%
BTXN Coin
7.35
2.22%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Galatasaray Kaan Ayhan'dan vazgeçmiyor

    Galatasaray, yerli hakkını savunma bölgesinden yana kullanacak. Bu mevki için Kaan Ayhan’da ısrarcı olan sarı-kırmızılılar, Sassuolo ile tekrar masaya oturup bonservis pazarlığı yapacak.
    • 13.07.2022 - 10:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray Kaan Ayhan'dan vazgeçmiyor

    Kaan Ayhan’ın menajeri ile yakın temas içinde olan sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun transferini sonlandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

    İlk 11’de Abdülkerim’in yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’ü oynatmayı düşünen sarı kırmızılılar, kaliteli bir yerli savunma takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

    Galatasaray Kaan Ayhan dan vazgeçmiyor #1

    Galatasaray yeniden masada

    Sarı kırmızılılar geçtiğimiz günlerde görüşüp anlaşmaya varamadıkları İtalyan kulübünün yöneticileriyle bu hafta içinde yeniden masaya oturacak.

    Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, 8+3 kuralına göre yerli hakkını savunma bölgesinde kullanacak. Bu noktada akıllardaki ilk isim Kaan Ayhan oldu.

    Galatasaray Kaan Ayhan dan vazgeçmiyor #2

    Marcao rahatlattı

    Marcao’nun Sevilla’ya satışından elde edilen 15 milyon euro sayesinde pazarlık masasına daha rahat oturacak olan Galatasaray yönetimi, 5 milyon euro isteyen Sassuolo’yu ‘tamamını peşin ödeme’ formülü ile 3-4 milyon euro civarında bir rakama ikna etmeyi hedefliyor.

    İtalyan kulübü ile kesin anlaşma sağlandığı takdirde hemen futbolcuyla görüşmelere başlanarak transfer bitirilecek.


    İlginizi Çekebilir

    Sri Lanka'da olağanüstü hal ilan edildi
    Dünya

    Sri Lanka'da olağanüstü hal ilan edildi

    İsmail yatırımları ile 49 yaşında milyoner oldu
    Metabot

    İsmail yatırımları ile 49 yaşında milyoner oldu

    İngiltere'de Boris Johnson'ın koltuğu için 8 aday yarışacak
    Dünya

    İngiltere'de Boris Johnson'ın koltuğu için 8 aday yarışacak

    Görüş Bildir