Galatasaray Kadın Futbol Takımı, kadrosunu 5 oyuncuyla güçlendirdi Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 5 futbolcuyu renklerine bağladı.

AA

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 5 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çek forvet Andrea Staskova, kanat oyuncusu İrem Eren, ABD'li savunma oyuncusu Jazmin Wardlow, milli futbolcu Ecem Cumert ve Kolombiyalı hücum oyuncusu Catalina Usme ile 1'er yıllık sözleşme imzalandı.

GEÇEN SEZON ŞAMPİYON OLMUŞLARDI

Galatasaray, Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)