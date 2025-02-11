Galatasaray kadrosunu Arda Ünyay'la güçlendirdi

Haber Merkezi
Galatasaray transferde hız kesmiyor.
Son olarak Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, 1. Lig temsilcisi Ankaragücü'nde kariyerini sürdüren Arda Ünyay ile de anlaşmaya vardı.
LİSANS BİLDİRİMİ YAPILDI
2007 doğumlu stoper için Galatasaray'ın kasasından 500 bin euro çıkacağı öğrenildi.
Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay için TFF'ye lisans bildirimini yaptı.
BU SEZON 4 MAÇA ÇIKTI
18 yaşındaki genç stoper, bu sezon Ankaragücü ile 4 resmi maçta sahaya çıktı. Arda Ünyay, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
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