Galatasaray kadrosunu Arda Ünyay'la güçlendirdi

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Galatasaray transferde hız kesmiyor.

Son olarak Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, 1. Lig temsilcisi Ankaragücü'nde kariyerini sürdüren Arda Ünyay ile de anlaşmaya vardı.

LİSANS BİLDİRİMİ YAPILDI

2007 doğumlu stoper için Galatasaray'ın kasasından 500 bin euro çıkacağı öğrenildi.

Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay için TFF'ye lisans bildirimini yaptı.

BU SEZON 4 MAÇA ÇIKTI

18 yaşındaki genç stoper, bu sezon Ankaragücü ile 4 resmi maçta sahaya çıktı. Arda Ünyay, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.