Galatasaray kaleci arayışında

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Galatasaray, Okan Buruk'un "Sezon sonunda ayrılmayı düşünüyor" dediği Fernando Muslera'nın yerine gelecek kaleci arayışlarına başladı. Sarı-kırmızılılar geniş bir liste üzerinde çalışıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fernando Muslera'nın sezon sonunda ülkesine dönmek istediğini ifade etti.

Buruk, "Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil. Ne kadar verip bir kaleci bulacaksınız? Aynı profesyonellikte, aynı karakterde, aynı aidiyette birini..." ifadelerini kullandı.

GENİŞ BİR LİSTE HAZIRLANDI

Sarı-kırmızılılar, yeni kaleci arayışlarına zaman kaybetmeden başladı. Geniş bir liste hazırladı.

Listede Eyüpspor'un genç eldiveni Berke Özer de yer alıyor. 24 yaşındaki file bekçisi, bu sezon İstanbul ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Yerli bir diğer aday ise Rennes forması giyen Doğan Alemdar... Alemdar'ın Fransız takımıyla olan kontratı 2027 yılının Haziran ayında bitiyor.

Napoli'de görev alan Alex Meret ise yabancı olarak en güçlü aday. 27 yaşındaki kalecinin sözleşmesi bu sezon bitiyor.