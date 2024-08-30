Galatasaray kaleci arıyor! Fernando Muslera'da yolun sonu Galatasaray'da Young Boys maçlarında yediği goller ve gördüğü kırmızı kartla birlikte Fernando Muslera da yüksek perdeden tartışılmaya başlandı. +1 kontratı kullanılmayacak olan Uruguaylının yerine yeni bir kaleci bulunacak.

Haber Merkezi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken kaptan Fernando Muslera'nın performansı tartışma konusu oldu.

İsviçre'deki Young Boys maçında iki hatalı gol yiyen Muslera, İstanbul'daki rövanşta ise rakibe yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu hareketi, Uruguaylı kaleci için UEFA'dan en az 3 maç ceza almasının önünü açtı.

YOLUN SONUNA YAKLAŞILIYOR

Geçen sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesini uzatan Muslera ile 1+1 yıllık bir anlaşma yapılmıştı.

Bu sözleşmenin 2025-26 sezonuna uzatılması tamamen Galatasaray'ın inisiyatifinde.

38 yaşındaki kalecinin son dönemdeki formsuzluğu, sarı-kırmızılı ekipte kaleci değişikliğinin sinyallerini veriyor.

KALECİ ARAYIŞLARI BAŞLADI

Yönetim, Galatasaray'da 13 yıldır forma giyen Muslera'nın bu sezon sonunda kariyerine veda etme ihtimaline karşılık yeni kaleci arayışlarına başladı. Bu gelişme, Galatasaray taraftarları arasında da büyük bir merak ve heyecanla takip ediliyor.