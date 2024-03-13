Galatasaray kararını verdi: Tete satılacak Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Tete'yi iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlıyor.

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Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech geliyor.

İki yıldız da çok yoğun uğraşlar ve büyük umutlarla kadroya katılmıştı. Ancak iki oyuncudan da istediği verimi alamayan Galatasaray'ın bu isimler için teklif beklediği ve kulüp menfaatleri doğrultusunda sezon sonunda bir karar alacağı öğrenildi.

Ayrılık kararı

Brezilya kulüplerinin yakından ilgilendiği Tete'nin yaz döneminde ülkesine döneceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncuyu iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlıyor.

Galatasaray performansı

Galatasaray'da 38 maçta süre bulan 24 yaşındaki Tete, 3 gol attı ve 6 asist yaparken performansıyla hayal kırıklığı yarattı.