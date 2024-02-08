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ensonhaber.com

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray'da bir ayrılık yaşandı.

Devre arası transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala sarı-kırmızılı takım genç futbolcusu Kazımcan Karataş'la vedalaştı.

Galatasaray'da sol bek oyuncusu, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Ankaragücü'ne sezon sonuna kadar kiralandı.

"Geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.