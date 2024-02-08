Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray'da bir ayrılık yaşandı.
Devre arası transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala sarı-kırmızılı takım genç futbolcusu Kazımcan Karataş'la vedalaştı.
Galatasaray'da sol bek oyuncusu, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Ankaragücü'ne sezon sonuna kadar kiralandı.
"Geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır"
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Galatasaray, formasını 24 kez giydi
2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde Altay'dan Galatasaray'a 1.14 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımla 24 resmi maça çıktı.
Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı üretemedi.
Ankaragücü ile Galatasaray haftaya maç yapacak
Öte yandan Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında karşılaşacak.
Başkent ekibinin ev sahipliğinde oynanacak mücadele 18 Şubat Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.
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