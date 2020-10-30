Galatasaray, Kenan Karaman'ı istiyor

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da milli futbolcu Kenan Karaman da listeye alındı. Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Karaman ile temaslar sürüyor.

Ara transfer döneminin başlamasına daha 2 ay var, ancak Galatasaray'da somut adımlar şimdiden atılmaya başlandı. Teknik direktör Fatih Terim'le yapılan zirve sonrası alınan kararla birlikte, mevcut kadronun büyük ölçüde değiştirilmesi hedefleniyor.

ŞARTLARI KABUL ETTİ

Fatih Hoca'nın çok istediği oyuncular arasında yer alan Kenan Karaman'la da yeni bir görüşme gerçekleşti.

Kulübü Düsseldorf'la mukavelesi sezon sonunda bitecek olan milli forvet, Galatasaray ile görüşmelerini de sürdürüyor.





KENAN KARAMAN'DA BÜYÜK AVANTAJ

Sarı-kırmızılılar, Kenan'ı uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya çalışacak.

Alman kulübünün fiyat yükseltmesi halinde, oyuncunun sezon sonunda boşa çıkacak olması koz olarak kullanılacak.

Kenan'ın Galatasaray'da oynamayı çok istemesi Cimbom'un en büyük avantajı olarak gösterildi.

"KARİYERİME TÜRKİYE'DE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Daha önceki röportajında Süper Lig'den teklifler aldığını ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini belirten Karaman, "Bana kariyerim boyunca Türkiye'den gelen birçok teklif oldu. Bu ilgiden dolayı memnunum çünkü Türk futboluyla ilgili olumlu düşüncelerim var. Milli Takım'da gördüğüm o arkadaşlık ortamı, birbirimize olan bağlılık olağanüstü ve açıkçası buradaki sıcaklık beni etkiliyor. Bu yüzden kariyerime Türkiye'de devam etme fikrine çok sıcak bakıyorum. Burada bir kulüp ismi vermek doğru olmaz, dediğim gibi ilgilenen kulüpler var. Bu karar benim elimde olsa ben bu sezondan itibaren yeni bir heyecana atılmak isterim, ancak kulübümün beklentileri var ve orta bir yolda buluşulması gerekiyor." açıklamasında bulunmuştu.