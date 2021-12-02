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    Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yeniledi

    Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yeniledi

    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 17:38
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    Galatasaray'da gençleşme operasyonunun meyvelerinden Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

    Geçtiğimiz sezon 24 Erzincanspor'dan takıma katılan Aktürkoğlu, oynadığı futbolla alkış aldı ve ilk 11'in vazgeçilmezi haline geldi.

    Avrupa'dan birçok kulübün radarına giren oyuncuyu, takımların scout ekipleri yakından takip ediyor.

    Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yeniledi İZLE

    Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yeniledi #1

    SÖZLEŞMESİ UZATILDI

    Oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Galatasaray, Kerem'in sözleşmesini uzatmak kararı almıştı.

    Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Aktürkoğlu ile 5 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

    Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yeniledi #2

    "ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMAK İSTİYORUM"

    Kerem Aktürkoğlu imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar boyunca Galatasaray’a en güzel şekilde katkı verip, şampiyonluklar yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yeniledi #3

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