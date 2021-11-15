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    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona ulaştı

    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona ulaştı

    Sarı-kırmızılılar, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 10:00
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    Galatasaray, devre arasına girilmeden iç transfer operasyonlarına devam ediyor.

    Sarı-kırmızılılar; Taylan, Luyindama ve İsmail Çipe’den sonra en önemli hamlesini yaptı.

    Olympique Lyon ve Wolfsburg kulüplerinin de kadrosuna katmak istediği Kerem Aktürkoğlu, kulübün yeni sözleşme teklifini kabul etti.

    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu nda mutlu sona ulaştı #1

    2026 YILINA KADAR GALATASARAY’DA

    Bu sezon yıldızını parlatan ve hem Galatasaray hem de Milli Takım’ın değişilmez oyuncuları arasına giren Kerem ile 2026 yılına kadar anlaşma sağlandı.

    Kerem Aktürkoğlu, milli takım dönüşünde Galatasaray ile 5.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

    Kerem’in yıllık 900 bin TL olan ücretine de ciddi bir artış yapılacak.

    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu nda mutlu sona ulaştı #2

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