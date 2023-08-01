Galatasaray, Kerem Demirbay transferini bitirmek üzere Galatasaray'ın Kerem Demirbay'ın transferi için Bayer Leverkusen'le anlaşma sağladığı ve tecrübeli futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Zalgiris'le rövanş maçında karşılaşacak Galatasaray, bir transferde daha sona yaklaştı.

Şu ana kadar kadrosunu Mauro Icardi, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Wilfried Zaha'yla güçlendiren sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı.

Galatasaray'da sıradaki hedefse Kerem Demirbay.

İstanbul'a geliyor

Uzun süredir Transfer için Bayer Leverkusen'le görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın Kerem Demirbay için anlaşma sağladığı belirtildi. Ek olarak deneyimli oyuncunun bugün İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Kerem Demirbay'ın kariyeri: Hangi takımlarda oynadı?

Futbol kariyerine Schalke'nin altyapısında başlayan Kerem Demirbay, sonrasında Borussia Dortmund ve Wattenscheid altyapılarında forma giydi.

2013/14 sezonunda Hamburg'a transfer olan Kerem Demirbay, Kaiserslautern ve Hamburg'da kiralık olarak oynadıktan sonra 2016/17'de Hoffenheim'a transfer oldu.

30 yaşındaki futbolcu, 2019/20 sezonu öncesinde Bayer Leverkusen'e imza attı.

Kariyeri boyunca 394 maçta forma giyen Kerem Demirbay, 66 gol ve 77 asist kaydetti.