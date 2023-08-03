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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray gurbetçi oyuncu Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar uzun süredir gündeminde olan Kerem Demirbay'ın transferine dair tüm detayları KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.7 milyon euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1 milyon euro sezonluk ücret ödenecektir.