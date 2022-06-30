Petrol
108.92
-3.14%
Euro
17.4227
0.20%
Dolar
16.6889
0.30%
Altın
971.38
-0.17%
Borsa
2405
0.13%
Bitcoin
321.089
-5.17%
BTXN Coin
6.32
-4.53%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Galatasaray Konyaspor'dan bir oyuncu daha mı transfer edecek?

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray o ismi gözüne kestirdi.Genç orta saha oyuncusu Galatasaray'a imza atacak mı?
    • 30.06.2022 - 16:19
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 16:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray Konyaspor'dan bir oyuncu daha mı transfer edecek?

    Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakçı transferinden sonra Konyaspor'lu başka bir futbolcuya ilgisi olduğu iddia edildi.

    Sosyal medyada çıkan transfer dedikodularına göre 6 numara transferi için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi Konyaspor'un Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic ile temasa geçmeye hazırlanıyor.

    Galatasaray Konyaspor dan bir oyuncu daha mı transfer edecek? #1

    Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Konyaspor'da dikkat çekici bir performans sergileyen Amir Hadziahmetovic 2 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.

    Galatasaray Konyaspor dan bir oyuncu daha mı transfer edecek? #2

    25 yaşındaki genç orta saha aynı zamanda Bosna Hersek milli takımındada forma giyiyor.Konyaspor'un ne kadar bir bonservis bedeli isteyeceği belli olmazken Amir'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı Galatasaray'ın teklifine göre netlik kazanacak gibi duruyor..


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    NATO zirvesi bugün yapılacak
    Dünya

    NATO zirvesi bugün yapılacak

    Dila Tarkan, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
    Magazin

    Dila Tarkan, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

    Görüş Bildir