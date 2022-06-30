Galatasaray Konyaspor'dan bir oyuncu daha mı transfer edecek?

Galatasaray Konyaspor'dan bir oyuncu daha mı transfer edecek?

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray o ismi gözüne kestirdi.Genç orta saha oyuncusu Galatasaray'a imza atacak mı?

Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakçı transferinden sonra Konyaspor'lu başka bir futbolcuya ilgisi olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada çıkan transfer dedikodularına göre 6 numara transferi için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi Konyaspor'un Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic ile temasa geçmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Konyaspor'da dikkat çekici bir performans sergileyen Amir Hadziahmetovic 2 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.

25 yaşındaki genç orta saha aynı zamanda Bosna Hersek milli takımındada forma giyiyor.Konyaspor'un ne kadar bir bonservis bedeli isteyeceği belli olmazken Amir'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı Galatasaray'ın teklifine göre netlik kazanacak gibi duruyor..