Galatasaray, Kyle Walker-Peters'ı gündemine aldı

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Süper Lig lideri Galatasaray, Ahmed Kutucu takviyesinin ardından transfer çalışmalarına devam ediyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde savunmasına bir takviye yapmayı planlıyor.

GALATASARAY, BONSERVİSİYLE İSTİYOR

Galatasaray'ın bek transferi için gündemine aldığı isim ortaya çıktı.

TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters ile ilgileniyor.

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Peters'ın kulübü Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Southampton'da bu sezon 21 maçta süre bulan başarılı futbolcu, 2 asist yaptı.