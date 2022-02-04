Galatasaray, Larin'e teklif götürdü

Beşiktaş'a Gedson Fernandes'i kaptıran Galatasaray, siyah-beyazlıların anlaşamadığı Cyle Larin için girişimlerini başlattı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde ezeli rakibi Beşiktaş'la Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'i transferi için kapışan Galatasaray, yıldız futbolcuyu siyah-beyazlılara kaptırmıştı. Sarı-kırmızılar, bu kez Gedson Fernandes transferinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelirken Portekizli futbolcu da siyah-beyazlıların oyuncusu oldu.

Siyah-beyazlıların 1 milyon 750 bin euroluk önerisine karşılık 2.5 milyon euroda ısrar eden Kanadalı yıldıza, "İster kabul et, ister git" cevabı verildi Beşiktaş'ta, Cyle Larin'in sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemek için 6 ay önce başlayan görüşmeler, olumsuz sonuçlandı.

Bu gelişmenin ardından devre arasında Inaki Pena, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya'yı kadrosuna katan Galatasaray, flaş bir transfere imza atmak için harekete geçti.

GALATASARAY DEVREDE

Galatasaray, Gedson Fernandes'i Beşiktaş'ın almasıyla misilleme yapmaya karar verdi. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki futbolcuyu kadroya katarak hücum hattını güçlendirmeyi planlarken, camiadaki yüksek tansiyonu da biraz olsun düşürmeyi hedefliyor.

ETİK OLMADIĞI İÇİN REDDETMİŞLERDİ

Aslan, Beşiktaş ile sözleşme uzatmaya yanaşmayan, istediği ücrette indirime gitmeyen Cyle Larin'i transfer etmek için girişimlere başlıyor. Kanadalı forvetin, daha önce Galatasaray'a önerildiği ancak Galatasaray’ın, etik olmadığı gerekçesiyle bu transfer için devreye girmediği öğrenildi.

Beşiktaş’ın 26 yaşındaki Kanadalı forveti Cyle Larin, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde toplam 83 maçta oynadı. Larin, bu maçlarda 36 gol atarken, 9 da asist kaydetti. Özellikle geçtiğimiz sezonki 23 gol ve 9 asistlik performansıyla çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.