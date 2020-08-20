Galatasaray, Lemina'yı bu hafta bitirmeyi planlıyor

Sarı-kırmızılı takımda transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mario Lemina'nın yeniden takıma katılması için çalışmalarını hızlandırdı.

Transfer sezonunun açılmasının ardından kadrosuna Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri dahil eden Galatasaray'da şimdiki hedef ise Lemina.

Geçen sezon Southampton'dan kiralanan ancak yaşadığı sakatlıklar yüzünden istikrar gösteremeyen Gabonlu futbolcu 14 Süper Lig maçında forma giyememişti.

LEMINA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Oynattığı zamanlarda çok verim aldığı Lemina'yı kadroda görmek isteyen Fatih Terim, yönetime 26 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanması için istekte bulundu. Bu görüşme sonrası temaslarını hızlandıran Galatasaray yönetimi futbolcunun kulübü Southampton ile kıran kırana bir pazarlık yapıyor.

BEŞİKTAŞ DEVREDE, GALATASARAY ACELECİ DAVRANIYOR

Sarı-kırmızılıların bu transferdeki en büyük engeli ise ezeli rakibi Beşiktaş, Kara Kartal da Lemina için Southampton ile görüşen takımlar arasında yer alıyor.

Lemina'nın sakatlık problemi yaşamaması için sezon başı kampında iyi bir çalışma dönemi geçirmesini isteyen Galatasaray, futbolcuyu bu hafta İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 28 maçta forma giymiş ve 1 de gol kaydetmişti.

EKİCİ VE ELNENY ÖNERİLDİ

Öte yandan sarı-kırmızılılara geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny ve Mehmet Ekici de menajerleri tarafından önerildi. Bu futbolcularla da görüşmeler sürüyor.