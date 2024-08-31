Galatasaray, Leo Dubois ile yollarını ayırdı Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takımda art arda 4. veda yaşandı.

Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e, Wilfried Zaha'yı Lyon'a ve son olarak Olimpiu Morutan'ı Pisa'ya kiralayan sarı-kırmızılı takımdan ayrılan son isim Leo Dubois oldu.

YOLLAR AYRILDI

Galatasaray, geride bıraktığımız sezonu Başakşehir'de geçiren daha sonra ise takıma geri dönen Dubois'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sona erdirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Léo Michel Joseph Claude Dubois ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GALATASARAY KARİYERİ

2022-2023 sezonun başında Fransız ekibi Lyon'dan Galatasaray'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 29 yaşındaki isim, sarı-kırmızılı formayla 31 maça çıktı.

3.5 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistle mücadele etti.