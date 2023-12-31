Galatasaray, Leonardo Spinazzola için harekete geçti Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, devre arası transfer döneminde Roma'nın savunma oyuncusu Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

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Süper Lig'in ilk devresini ezeli rakibi Fenerbahçe ile aynı puanda bitiren ancak averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sezon başında Leipzig'den kiralanan ancak bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Angelino ile yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Serie A ekibi Roma'da forma giyen Leonardo Spinazzola'yı radarına aldı.

Galatasaray'ın gündemindeki ismin İtalyan takımı ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek olduğu öne sürüldü.

Tek talibi Galatasaray değil

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Spinazzola için harekete geçti.

Sarı-Kırmızılıların deneyimli futbolcu ile yakından ilgilendiği ancak Spinazzola'nın tek talibinin Galatasaray olmadığı vurgulandı.

30 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekiplerinden iki teklif aldığı aktarıldı.

Yine haberde Spinazzola'nın peşinde olan Suudi ekiplerinden birinin Al Shabab olduğu bilgisi geçildi.

Roma formasıyla 130 maça çıktı

2020 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya Milli Takımı ile şampiyonluğa ulaşan bu turnuvada gösterdiği performansla futbolseverlerin dikkatini çeken sol bek oyuncusu, 2019 yılında Juventus'tan Roma'ya 29.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

7.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncu, Roma kariyerinde 130 resmi maça çıktı. Spinazzola, bu maçlarda 7 gol ve 19 asistle mücadele etti.