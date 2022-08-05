Galatasaray, Lucas Torreira ile anlaştı

Galatasaray, Arsenal'in ardından dün gece menajeriyle Milano'da gerçekleştirilen transfer zirvesinde Lucas Torreira'yı da ikna etmeyi başardı.

Orta sahaya takviyeye devam eden Galatasaray, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö'nün ardından Lucas Torreira için geri sayıma geçmişti.

Uruguaylı ön libero Lucas Torreira. Kulübü Arsenal ile 5 milyon euro artı bonuslar karşılığı el sıkışan yönetim, 26 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için çaba harcıyordu.

Görüşmeler zora girmişti

İngiltere'de 3.5 milyon euronun üzerinde kazanan Torreira'ya 2.5 milyon artı bonus önerip beklemeye geçen Galatasaray, Muslera'yı da devreye sokmuştu.

Geçtiğimiz gün iki kulübün de anlaşmaya varması üzerine uçak bileti alan ve İstanbul’a gelerek 3 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen yıldız futbolcunun uçağa binmekten vazgeçtiği iddia edilmişti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Arsenal'e 5.5 milyon euro bonservis ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, Torreira'ya ise yıllık 3.5 milyon euro verecek.

Arsenal 28 milyon euroya almıştı

Muslera'nın ikna turlarında büyük rol oynadığı Uruguaylı futbolcu kısa sürede İstanbul'a gelip 3 senelik sözleşmeye imza atacak.

Arsenal, 26 yaşındaki futbolcuyu 2018 yazında Sampdoria'dan 28 milyon euro ödeyip kadrosuna katmıştı.

Torreira, geçen sezonu Serie A ekiplerinden Fiorentina'da kiralık olarak geçirdi. İtalyan ekibinde 35 maçta sahaya çıkarken, takımına 5 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.