Galatasaray, Luyindama ile sözleşme uzatıyor

Marcao'nun 8 maç ceza almasından sonra planlarını değiştiren Galatasaray, Luyindama ile sözleşme uzatacak.

Victor Nelsson transferi için bir ay uğraşan G.Saray'da Christian Luyindama satış listesine koyulmuştu. PAOK'tan gelen 2,5 milyon euroluk teklif ise kabul edilmedi.

Ancak Giresun'da Marcao'nun gördüğü kırmızı kart ve aldığı 8 maçlık ceza hem teknik direktör Fatih Terim'in hem de yönetimin planlarını değiştirdi.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Luyindama'yı Avrupa ve ligde 2 ay boyunca ilk 11'de kullanacak Terim, Kongolu stoperin kalmasına karar verdi. Yönetimin, Luyindama'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 3 yıllık uzatılacağı öğrenildi.

1 milyon 50 bin euro garanti paraya oynayan Luyindama'nın ücreti Marcao ile aynı seviyeye (1.2 milyon Euro) çıkarılacak.

NELSSON'UN PARTNERİ OLACAK

27 yaşındaki oyuncu, en az iki ay takımdan uzak kalacak Marcao'nun yokluğunda savunmada Victor Nelsson'un partneri olacak.

Moral motivasyonu yükselen Luyindama, Florya'da yaptığı ekstra çalışmalarla son 2 haftadır teknik heyetin takdirini kazanmış durumda.