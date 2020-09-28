Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesini uzatıyor

850 bin euroluk maaşıyla takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Marcao, Roma'ya satılmaması durumunda ücretine zam yapılmasını istedi.

Galatasaray yönetimi, gösterdiği performansla Roma'nın dikkatini çeken Marcao'nun sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibinden gelen 15 milyon euroluk teklife rağmen, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kaldığı için oyuncuyu elinde tutmayı düşünen sarı-kırmızılılar, yıllık 850 bin euro kazanan Brezilyalı stoperin ücretine zam yapma kararı aldı.

5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Takımın en az maaş alan isimlerinden biri olan 24 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık yeni kontrat yapılacağı belirtildi.

Marcao'nun yeni ücretinin ne kadar olacağı ise henüz öğrenilemedi.

SCOUT EKİBİ BULMUŞTU

Scout ekibinin raporu üzerine Portekiz'in Chaves takımından transfer edilen defans oyuncusu, Luyindama ile birlikte yakaladığı uyumla 2018-2019 sezonunda kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Cimbom, Marcao'yu ilerleyen yıllarda daha yüksek ücretlere satmayı planlıyor.