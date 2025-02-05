Galatasaray, Mario Lemina transferini duyurdu

Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımı Wolverhampton'ın formasını giyen Mario Lemina ile anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılılar, Lemina transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
"GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTIR"
Kulüpten yapılan KAP açıklamasında şöyle denildi:
Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SÖZLEŞME İMZALANACAK
Sarı-kırmızılılar, Gabonlu futbolcu ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
İSTANBUL'A GELECEK
Lemina'nın Galatasaray'a imza atmak için bu akşam (çarşamba) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
31 yaşındaki futbolcunun akşam saat 19.00 sularında İstanbul'a inmesi bekleniyor.
Lemina'nın İstanbul'a inmesi hava şartlarından dolayı daha geç saatlere de gecikebilir.
BU SEZON 19 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Wolverhampton'da 19 maçta forma giyen futbolcu, 1 gol atıp, 3 asist yaptı.
GALATASARAY KARİYERİ
Lemina, Galatasaray forması giydiği 2019-2020 sezonunda 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atmıştı.
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