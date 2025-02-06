Haber Merkezi

Mario Lemina, Galatasaray'a geri döndü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda kulübü Wolverhampton Wanderers ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda futbolcunun eski kulübüne 2,5 milyon euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu sezonun ikinci yarısında Gabonlu oyuncuya 1 milyon 250 bin euro, gelecek sezon ise 2,5 milyon euro ödeneceği aktarıldı.

Opsiyonunun kullanılması durumunda ise Lemina'ya 2026-2027 sezonu için yine 2,5 milyon euro ödeme yapılacağı kaydedildi.

İLK SÖZLERİ: EVİME DÖNDÜM

Akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yapan 31 yaşındaki orta saha, havalimanında açıklamalarda bulunarak, "Bu hikaye bitmedi demiştim. Burada yeniden bulunmaktan çok mutluyum. Taraftarımızı yeniden göreceğim için çok heyecanlıyım. Hayalim Galatasaray'dı ve artık buradayım. Taraftarlarımız harika. Her zaman en iyisi olduklarını söylüyorum. Onları görmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Sahada neler yapabileceğimi biliyorlar. Hikayeyi tamamlamanın zamanı geldi. Evime döndüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

"TARAFTAR İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Transfer sürecini değerlendiren Lemina, "İlk teklif geldiğinde çok heyecanlandım. Galatasaray'la aramızda özel bir kimya var. Özellikle son 3 gün çok uzun sürdü çünkü hemen gelip bu arma için oynamak istiyordum. Taraftar zaten beni tanıyor. Kulüp, takım ve taraftar için her şeyimi vereceğim" dedi.

Bu sezon İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da 19 maçta forma giyen yıldız futbolcu 1 gol atıp 3 asist yaptı.

Mario Lemina, Galatasaray forması giydiği 2019-20 sezonunda 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atmıştı.