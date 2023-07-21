Galatasaray, Mathias Ross'u NEC Nijmegen'e kiraladı
AA & Ensonhaber

Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hollanda ekibine 250 bin euroya kiralandı

"Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda The Football Club N.E.C. BV ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre The Football Club N.E.C. BV, Şirketimize 250.000 euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir."

2 maçta bir gol attı

Geçen sezon Danimarka'nın Aalborg takımından 1.75 milyon Euro'ya transfer edilen 22 yaşındaki genç stoper Ross, 2 maçta forma giyip 1 gol attı.

Galatasaray, Mathias Ross'u NEC Nijmegen'e kiraladı