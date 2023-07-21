Galatasaray, Mathias Ross'u NEC Nijmegen'e kiraladı

AA & Ensonhaber

Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda The Football Club N.E.C. BV ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre The Football Club N.E.C. BV, Şirketimize 250.000 euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir."