Galatasaray, Mert Müldür transferinde hızlandı Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Sassuolo forması giyen milli oyuncu Mert Müldür'ü kadrosuna katmak istiyor.

Gelecek sezon için hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden son şampiyon Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yeni sezonda da mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattığını açıklayarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atan sarı-kırmızılılar, bir hamleye daha hazırlanıyor. Gelecek sezon yerli sıkıntısı çekmek istemeyen Galatasaray, Mert Müldür için atağa kalktı.

Fenerbahçe'nin de gündeminde

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Mert Müldür’ü kadrosuna katmak için resmi temaslarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların yoğun uğraş verdiği milli futbolcu ile Fenerbahçe'nin de uzun süredir ilgilendiği biliniyor.

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Fenerbahçe taraftarı, sosyal medya üzerinden Başkan Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi.

İtalyan ekibi 5 milyon euro istiyor

24 yaşındaki oyuncunun transferi için ise İtalya Serie A ekibi Sassuolo 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Sarı-kırmızılı yönetim ise bir sezon sonra sözleşmesi sona erecek olan Mert'in transferini çok daha ucuz bir maliyet ile bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Defans hattının tüm bölgelerinde forma giyebilen Mert Müldür, geride bıraktığımız sezonda yaşadığı sakatlıkların etkisiyle forma şansı bulmakta zorlandı. Milli futbolcu ligde sadece 2 maça çıkabildi.