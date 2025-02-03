Michy Batshuayi, Eintracht Frankfurt'a transfer oldu

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Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0'lık skorla yenen Galatasaray'da maç sonrası sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray Kulübü, Michy Batshuayi ile yollarını resmen ayırdı.

Belçikalı golcü, Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a imza attı.

BONSERVİS BEDELİ AÇIKLANDI

Eintracht Frankfurt, Batshuayi'nin transferini resmen açıkladı.

Galatasaray, Michy Batshuayi için Eintracht Frankfurt'un 3 milyon euro bonservis ve 500 Bin euro bonus ödeyeceğini duyurdu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR"

Öte yandan Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Michy Batshuayi. Bundan sonraki kariyerinde başarılar!

SEZON BAŞINDA İMZA ATMIŞTI

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayıran 31 yaşındaki isim, Galatasaray'a 3 milyon euro imza parası karşılığında transfer olmuştu.

Belçikalı isim, 3 milyon euro maaş karşılığında sarı-kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.