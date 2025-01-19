Galatasaray, Milan Skriniar'da sona yakın

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Süper Lig'de 20 hafta sonunda topladığı 51 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda savunma bölgesine takviye yapacak sarı-kırmızılı takımda sıcak bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA YAKIN

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, PSG'de forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar'ın transferinde büyük aşama kaydetti.

Habere göre; sarı kırmızılılar, Slovak futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için PSG ile anlaşmaya yakın.

Skriniar'ın kalıcı olarak bir takıma imza atamaması halinde ise zorunlu satın alma opsiyonlu göndereceği haberin detaylarında yer aldı.

BU SEZON 5 MAÇA ÇIKTI

Slovak yıldız son olarak, 12 Ocak Pazar günü Ligue 1'de oynanan St. Etienne maçında kadroya alınmamıştı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gözüken Skriniar, bu sezon PSG'de 5 maça çıktı ve 381 dakika sahada kalabildi.