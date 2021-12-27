Galatasaray, Mostafa Mohamed ile sözleşme imzaladı

Galatasaray, Mostafa Mohamed ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Mustafa Muhammed'in opsiyonunun 4 milyon dolar ödenerek kullanıldığını duyurdu.

4 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

Sarı-kırmızılıların, Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada "Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir." denildi.

24 yaşındaki Mısırlı futbolcuya 2022-2023 sezonunda 900 bin dolar, 2023-2024 sezonunda 1 milyon dolar ve 2024-2025 sezonunda ise 1,2 milyon dolar maaş ödeneceği açıklandı.

Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı 45 maçta 14 gol kaydetti.





İŞTE AÇIKLAMA

"Şirketimiz ve Zamalek Sporting Club arasında 2020/2021 kış transfer döneminde yapılan transfer sözleşmesinde profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kesin transferi için Şirketimiz lehine düzenlenen satın alma opsiyonu, sözleşmede öngörülen bildirimin Zamalek Sporting Club'a yapılmasıyla kullanılmıştır. Bu doğrultuda, anılan sözleşme gereğince Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir.

Bunun yanı sıra, profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile Şirketimiz arasında 2020/2021 kış transfer döneminde imzalanmış olan protokol uyarınca, Şirketimiz ve profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla arasında 2022/2023 sezonu için 900.000 Dolar, 2023/2024 sezonu için 1.000.000 Dolar ve 2024/2025 sezonu için 1.200.000 Dolar tutarında sabit ücret karşılığında üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Taraflar arasında yürürlükte olan mevcut sözleşme ise, 2021/2022 sezonu sonuna kadar aynı şartlarda devam edecektir."



