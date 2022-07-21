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    Galatasaray, Mostafa Mohamed'i Nantes'a kiraladı

    Galatasaray, Mostafa Mohamed'i Nantes'a kiraladı

    Galatasaray'ın Mısırlı forvet oyuncusu Mostafa Mohamed, Fransa'nın Nantes kulübüne kiralandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2022 - 22:47
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 22:54
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    Galatasaray, Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed'in geçici transferi için Fransız ekibi Nantes ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

    Seferovic geldi, Mohamed gitti

    Seferovic'in gelmesiyle birlikte Mısırlı oyuncu Mostafa Mohamed'le yollar ayrıldı. Galatasaray, Mohamed'i Fransız ekibi Nantes'a, 1 yıllığına 5.6 milyon euroluk satın alma opsiyonlu olarak kiraladı.

    Galatasaray, Mostafa Mohamed i Nantes a kiraladı #1

    Galatasaray, Mostafa Mohamed i Nantes a kiraladı #2


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