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    Galatasaray Mostafa Mohamed'in bonservisini belirledi

    Galatasaray Mostafa Mohamed'in bonservisini belirledi

    Geçtiğimiz günlerde Mısır ekibi Zamalek'ten Mostafa Mohamed'in bonservisini alan Galatasaray, Mısırlı golcünün bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 14:40
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    Galatasaray, yıldızları Marcao ve Kerem için 20 milyon Euro'nun altında gelecek teklifleri değerlendirmeyecek. Ara transfer döneminde talibi çıkması beklenen diğer isim ise Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek Mostafa Mohamed.

    Mısır, dünyaca ünlü yıldızı Salah sayesinde turnuvanın favorisi konumunda. Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Queiroz de Mohamed'i, Salah'la birlikte oynatmayı planlıyor.

    6 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPILDI

    Yıldız futbolcunun performansını İtalyan kulübü Atalanta ve Fransızlar yakından takip edecek. Turnuva öncesi Mohamed'in bonservisini alan yönetim, toplam 6 milyon dolar yatırım yaptığı 24 yaşındaki Mısırlı 9 numara için yüksek teklifler bekliyor.

    Galatasaray Mostafa Mohamed in bonservisini belirledi #1

    “10 MİLYON EURODAN AŞAĞI OLMAZ”

    Bu sezon ise İtalyan Atalanta 8 milyon euro civarında Mostafa Mohamed için sarı-kırmızılı yönetime sözlü olarak teklifte bulunmuştu. Galatasaray Yönetimi, Afrika Uluslar Kupası'nda parlamasını beklediği Mostafa Mohamed'i 10 milyon eurodan aşağıya kesinlikle satmayı düşünmüyor.

    Mohamed sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Bordeaux'un kapısından dönmüştü.

    Galatasaray Mostafa Mohamed in bonservisini belirledi #2


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