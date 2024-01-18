Galatasaray, Muslera'nın halefini buldu: Juan Musso Fernando Muslera'dan sonra kaleye geçecek isim için çalışmalara başlayan Galatasaray'ın Atalanta'da forma giyen Juan Musso ile ilgilendiği iddia edildi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takım kaptanı Fernando Muslera'dan sonra kaleye geçecek isim için çalışmalar başladı.

İtalyan basınında yer alan haberde; Galatasaray'ın Atalanta'da forma giyen Juan Musso ile ilgilendiği iddia edildi.

Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi

Habere göre; Sezon sonunda kulüpten ayrılması gündemde olan Muslera'dan sonra kaleyi emanet edecek bir isim arayan sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki Arjantinli file bekçisi için kış transfer dönemi bitmeden satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Öte yandan haberde; İtalyan ekibinin bonservis beklentisinin 10 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.

16 maçta 17 gol yedi

Bu sezon Atalanta formasıyla 16 resmi maça çıkan 29 yaşındaki kaleci, bu maçlarda 17 gol yerken, 7 maçta kalesini gole kapattı.