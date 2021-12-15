Galatasaray, Muslera'nın yokluğunda yeni kaleci alacak

Sivasspor maçında sakatlanan Muslera'nın yokluğunda sarı-kırmızılılar, yeni bir kaleciyle yoluna devam etmek istiyor.

Sivasspor deplasmanında Luyindama ile çarpışan ve acı içinde yerde kalan Fernando Muslera sahayı sedyeyle terk ederken, stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kafile dün gece İstanbul'a dönerken, sabah saatlerinde Muslera'nın MR'ı çekildi. yapılan tetkiklerin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildi.

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Bıçak altına yatması beklenmeyen Muslera'nın tedavisi başladı. Kulüpten verilen bilgi, yaklaşık 2.5 aylık bir tedavi süreci yaşanacağı yönünde.

Teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları ise sürecin uzama ihtimaline karşın çözüm arayışına başladı.

Mevcut kadroda İsmail Çipe, Fatih Öztürk, Berk Balaban ve Jankat Yılmaz, Terim'den görev bekleyen isimler olarak öne çıkıyor.

Ancak tecrübeli çalıştırıcı, özellikle Avrupa Ligi'ndeki son 16 turunu düşünerek takviye talebinde bulunmaya hazırlanıyor.

Normal şartlar altında da devre arasında yerli bir kaleci transferi peşinde olan sarı-kırmızılılar, Terim'in talebi doğrultusunda operasyona hız verecek. Ancak Florya'nın gündeminde transferin yanı sıra farklı formüller de var.

OKAN GERİ ÇAĞRILABİLİR

Bu formüllerden biri, sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri çağrılması. Karadeniz ekibinde başarılı bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki kaleciyle ve kulübüyle bir görüşme yapılacak.

Okan'ın yerine İsmail ya da Fatih Öztürk'ün Giresun'a verilmesi düşünülüyor. Ancak Giresunspor cephesinden olumsuz bir yanıt gelirse, yeniden transfer çalışmalarına ağırlık verilecek.

İRFAN CAN İÇİN YENİDEN TEKLİF SUNULACAK

Fatih Terim'in sezon başından beri kadrosunda görmek istediği 23 yaşındaki İrfan Can Eğribayat için Galatasaray tekrar devreye girecek.

Göztepe'ye bu kez para artı takas teklifi yapılacak. İlerleyen yaşı nedeniyle Muslera'nın yerine düşünülen İrfan Can'ın, Uruguaylı meslektaşı ile birlikte birkaç sezon geçirmesi ve tecrübe kazanarak takımın 1 numarası olması planlanıyordu. Yaşanan son sakatlık nedeniyle bu planın daha erken devreye alınması gündeme geldi.