Galatasaray, Ndao için teklifini artırdı

Sarı-kırmızılı ekip, Ndao için teklifini yükselterek Karagümrük'e Jımmy Durmaz, Sekidika ve para teklifinde bulundu.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde bulunan Galatasaray’da yeni yönetim, kolları sıvadı.

Teknik direktör Fatih Terim’le sözleşme yenilenmesinin ardından tamamen transfere odaklanan sarı-kırmızılı idareciler, Karagümrük’ün 24 yaşındaki kanat oyuncusu Alassane Ndao için gözünü kararttı.

Başkan Burak Elmas’ın, başarılı futbolcu için İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma’yı arayıp direkt olarak teklifte bulunduğu öğrenildi.

JIMMY+SEKIDIKA+PARA

Sarı-kırmızılıların 1 yıl sözleşmesi bulunan Senegalli yıldız için Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika ve para teklifi yaptığı öğrenildi.

Yunanistan ekiplerinden Olympiakos’un da radarında bulunan yıldız futbolcunun, İstanbul’daki yaşamından memnun olduğu ve kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray forması giymeye hazır olduğu ifade edildi.

Başarılı isim için ilk etapta 4 milyon euroluk bir talebi bulunan Karagümrük’ün, takas artı para formülüyle gelen teklife bu hafta içerisinde yanıt vermesi bekleniyor.