Galatasaray, Ndiaye haberlerini yalanladı

Galatasaray, ortaya atılan "Badou Ndiaye ile anlaşıldı" iddiası üzerine resmi Twitter hesabından açıklama yayınlayarak haberleri net bir dille yalanladı.

Ligin başlamasına kısa bir süre kala orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Stoke City'li futbolcu Badou Ndiaye ile anlaştığı iddiaları ortaya atılmıştı.

SOSYAL MEDYADAN YALANLANDI

Sarı-kırmızılı takım bu iddiaların üzerine resmi siteden ve sosyal medya hesaplarından bir duyuru yayınlayarak haberleri yalanladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Son günlerde bazı medya organları tarafından ortaya atılan asılsız transfer iddiaları üzerine açıklama gereği doğmuştur.

Bu kapsamda bir dönem Galatasaray'a hizmet eden profesyonel futbolcu Badou Ndiaye'nin, transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır.

Ayrıca, rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur