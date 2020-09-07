Dolar
7.4633
0.4022%
Euro
8.8264
0.185%
Altın
1928.57
-0.2771%
Borsa
1092.77
0.5937%
G. Altın
462.925
0.1304%
Bitcoin
74934.31
-6.2744%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Galatasaray, Ndiaye haberlerini yalanladı

    Galatasaray, ortaya atılan "Badou Ndiaye ile anlaşıldı" iddiası üzerine resmi Twitter hesabından açıklama yayınlayarak haberleri net bir dille yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 13:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray, Ndiaye haberlerini yalanladı

    Ligin başlamasına kısa bir süre kala orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Stoke City'li futbolcu Badou Ndiaye ile anlaştığı iddiaları ortaya atılmıştı.

    SOSYAL MEDYADAN YALANLANDI

    Sarı-kırmızılı takım bu iddiaların üzerine resmi siteden ve sosyal medya hesaplarından bir duyuru yayınlayarak haberleri yalanladı.

    Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

    Son günlerde bazı medya organları tarafından ortaya atılan asılsız transfer iddiaları üzerine açıklama gereği doğmuştur.

    Bu kapsamda bir dönem Galatasaray'a hizmet eden profesyonel futbolcu Badou Ndiaye'nin, transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır.

    Ayrıca, rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur

    Galatasaray, Ndiaye haberlerini yalanladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir