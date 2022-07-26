Galatasaray, Ndombele’yi istiyor

Galatasaray, Tottenham’ın kadrosunda düşünmediği Tanguy Ndombele için Premier Lig ekibi ile temasa geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Fransız futbolcunun durumu hakkında bilgi aldı.

Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, orta saha mevkisi için yıldız bir futbolcu arayışı devam ediyor.

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği orta saha oyuncularından Tanguy Ndombele, Premier Lig temilcisi ekipten ayrılmaya hazırlanıyor.

Tottenham tarihinin en pahalı transferi olan Ndombele, teknik direktör Conte'nin gözüne girememişti.

Kiralanma ihtimali var

Media Foot'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Tottenham'da ayrılmasına sıcak bakılan Tanguy Ndombele'nin durumunu kulübüne sordu. Galatasaray, şartlar oluşursa oyuncuyu kiralama yöntemini deneyebilir.

Spurs'un 50 milyon euro istediği oyuncuyu bu seviyelerde teklif gelmedikçe satmayı düşünmediği belirtildi.

Haberin detaylarında PSG forması giyen Idrissa Gueye'den olumlu yanıt alamayan Galatasaray'ın, rotasını daha önce de gündeme gelen Tanguy Ndombele'ye yeniden çevirdiği ve futbolcunun durumu hakkında bilgi aldığı iddia edildi.

2019 yılında 60 milyon euro bonservis bedeli ile Tottenham'a transfer olan Ndombele'nin, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

91 maçta 10 gol 9 asist

Fransız yıldız, geçtiğimiz sezon Tottenham ile çıktığı 91 maçta 10 gol ve 9 asistlik başarı göstermişti.

Tanguy Ndombele, geçtiğimiz sezonun 2. yarısını Lyon'da kiralık geçirmişti.