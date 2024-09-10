Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitiriyor Galatasaray Kulübü, İtalyan ekibi Roma'nın formasını giyen Nicola Zalewski'nin transferinde mutlu sona yakın. Sarı-kırmızılı yönetim, görüşmelerini ilerletmek üzere İtalya'ya gitti.

Haber Merkezi

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.

Yoğun bir gündem içinde olan sarı-kırmızılı takımda üst üste yaşanan vedaların ardından transfer çalışmaları sürüyor.

Son olarak Ismail Jakobs ve Victor Osimhen'i renklerine bağlayan Galatasaray'da gündem sıradaki hedef orta saha ve savunmanın sol tarafını birlikte oynayabilecek bir oyuncuyu kadroya katmak.

Bu doğrultuda araştırmalara devam eden sarı-kırmızılar, transferde mutlu sona çok yakın.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirmek üzere. Haberde, 4 yıllık sözleşme imzalanmasının beklendiği kaydedildi.

TRANSFERİN ŞARTLARI

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde ise Galatasaray'ın Roma'ya Zalewski için sunduğu teklifin 8 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus şeklinde olduğu belirtildi.

YÖNETİM İTALYA'YA GİTTİ

Galatasaray yönetimi, Polonyalı futbolcunun transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İtalya'ya gitti.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki oyuncunun Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

ROMA'DA 109 MAÇA ÇIKTI

2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı.