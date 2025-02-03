Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu Fiorentina'ya kiraladı

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber Fiorentina'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun geçici transferi konusunda Fiorentina kulübüyle anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI

Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo’nun, Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ile olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla ACF Fiorentina S.r.l. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşmaya göre:

- ACF Fiorentina S.r.l., kulübümüze 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3.200.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

- Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15.500.000 Euro’dur.

- Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda, ACF Fiorentina S.r.l. kulübü maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir