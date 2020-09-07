Galatasaray, Oghenekaro Etebo ile anlaştı

Uzun süredir orta saha arayışında olan Galatasaray, Stoke City forması giyen Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo ile her konuda anlaştı. Oyuncu bugün İstanbul'da olacak.

Orta saha transferini Gaziantep maçına kadar yetiştirmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Seri ve Lemina'yla yollarını ayıran sarı-kırmızılıların, son olarak Getafe'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Stoke City'de olan Oghenekaro Etebo ile anlaştığı belirtildi.

24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte transfer edileceği öğrenilirken, tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Etebo kimdir?

GALATASARAY DA DUYURDU

Galatasaray Kulübü de resmi uygulamasından yeni transferin yolda olduğuna dair bir paylaşım yaparak çıkan haberleri doğruladı.

İşte o paylaşım:

15. YABANCI OLDU

Şu anda yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Etebo'ya lisans çıkarabilmesi için ya sakatlığı bulunan Muslera'nın lisansını donduracak ya da eldeki yabancılardan biriyle yollarını ayıracak.