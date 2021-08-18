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    Galatasaray, Oğulcan Çağlayan için Rizespor'la anlaştı

    Galatasaray, Oğulcan Çağlayan için Rizespor'la anlaştı

    Galatasaray'da transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan konusunda Rizespor ile anlaşmaya varıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 12:00
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    Galatasaray'da transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan'ın durumu, çözüme kavuştu. Galatasaray, Rizespor ile transfer adına anlaşma sağladı.

    Galatasaray ile Rizespor arasındaki görüşmeler olumlu şekilde tamamlanırken anlaşmaya istinaden Galatasaray, Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle Rizespor'a gönderecek.

    Galatasaray, Oğulcan Çağlayan için Rizespor la anlaştı #1

    YUNUS AKGÜN VE ATALAY BABACAN KİRALANACAK

    Yunus Akgün ve Atalay Babacan ise kiralık olarak Rizespor'un yolunu tutacak.

    Fanatik’in haberine göre; transferine ilişkin ihtilafın çözülmesi sonucunda Oğulcan Çağlayan'ın, 23 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Hatayspor mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

    Galatasaray, Oğulcan Çağlayan için Rizespor la anlaştı #2

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