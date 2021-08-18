Galatasaray, Oğulcan Çağlayan için Rizespor'la anlaştı

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan için Rizespor'la anlaştı

Galatasaray'da transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan konusunda Rizespor ile anlaşmaya varıldı.

Galatasaray'da transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan'ın durumu, çözüme kavuştu. Galatasaray, Rizespor ile transfer adına anlaşma sağladı.

Galatasaray ile Rizespor arasındaki görüşmeler olumlu şekilde tamamlanırken anlaşmaya istinaden Galatasaray, Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle Rizespor'a gönderecek.

YUNUS AKGÜN VE ATALAY BABACAN KİRALANACAK

Yunus Akgün ve Atalay Babacan ise kiralık olarak Rizespor'un yolunu tutacak.

Fanatik’in haberine göre; transferine ilişkin ihtilafın çözülmesi sonucunda Oğulcan Çağlayan'ın, 23 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Hatayspor mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.